Зуева Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1970

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1970

Отец: Зуев Михаил Александрович

Мать: не указана

мать Людмила умерла в 1983г
Место жительства
С Неизвестно по 1987
Тарутино, Одеська область
Образование
С 1987 по 1994
Одесса, Одеська область
Медицинский институт
Место жительства
1992
Сарата, Одеська область
Бракосочетание
1992

Муж: Нагнойный Евгений

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