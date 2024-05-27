Зуева Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1970
Отец: Зуев Михаил Александрович
Мать: не указана
мать Людмила умерла в 1983г
Место жительства
С Неизвестно по 1987
Тарутино, Одеська область
Образование
С 1987 по 1994
Одесса, Одеська область
Медицинский институт
Место жительства
1992
Сарата, Одеська область
Бракосочетание
1992
Муж: Нагнойный Евгений