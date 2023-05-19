Мария Александрова Мавра Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Александрова Мавра Александрова

Мария Александрова Мавра Александрова

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Васильев Яков Николаев

Отец ребёнка: Васильев Николай Георгиев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
22.01.1900

Дочь: Ксения Николаева

Отец ребёнка: Васильев Николай Георгиев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай Георгиев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close