Мария Александрова Мавра Александрова
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Васильев Николай Георгиев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
22.01.1900
Дочь: Ксения Николаева
Отец ребёнка: Васильев Николай Георгиев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно