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Архипов Виктор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1945

Дата смерти

16.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

А
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1945

Отец: Архипов Максим Корнеевич

Мать: Архипова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1979

Дочь: Архипова- Шифрин Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Архипова -Баканова Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
27.05.1989

Дочь: Архипова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Архипова -Баканова Татьяна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова -Баканова Татьяна Евгеньевна

Смерть
16.04.2017
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