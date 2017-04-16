Архипов Виктор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1945
Дата смерти16.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1945
Отец: Архипов Максим Корнеевич
Мать: Архипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1979
Дочь: Архипова- Шифрин Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Архипова -Баканова Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
27.05.1989
Дочь: Архипова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Архипова -Баканова Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.2017