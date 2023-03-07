Орлова Евфимия Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Анисья Степанова
Отец ребёнка: Орлов Степан Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Степан Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812