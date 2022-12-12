Луговой Павел Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуговой Павел Максимович

Луговой Павел Максимович

avatar

Место рождения

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.10.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1916 ст.

Отец: Луговой Максим Васильевич

Мать: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252510#59
Крещение
16.10.1916 ст.
Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник той же деревни крестьянский сын Александр Максимов и девица Людмила Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговой Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луговая Нина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close