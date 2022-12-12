Луговой Павел Максимович
Место рождения
Дата рождения15.10.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1916 ст.
Отец: Луговой Максим Васильевич
Мать: Таисия Михайлова
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252510#59
Крещение
16.10.1916 ст.
Восприемник той же деревни крестьянский сын Александр Максимов и девица Людмила Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луговая Нина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно