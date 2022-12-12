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Потяркина Студия (Студея) Павловна

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Место рождения

Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.05.1964

Сын: Потяркин Алексей Ананьевич

Отец ребёнка: Потяркин Ананий Михайлович

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.08.1971

Дочь: Матюха Елена Ананьевна

Отец ребёнка: Потяркин Ананий Михайлович

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Работа или профессия
2005
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
учитель начальных классов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Ананий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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