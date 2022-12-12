Потяркина Студия (Студея) Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1964
Сын: Потяркин Алексей Ананьевич
Отец ребёнка: Потяркин Ананий Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1971
Дочь: Матюха Елена Ананьевна
Отец ребёнка: Потяркин Ананий Михайлович
Работа или профессия
2005
учитель начальных классов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно