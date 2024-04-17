Опарина (Казнакова) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина (Казнакова) Наталья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Казнаков Илья

Мать: Казнакова Наталья(Фекла)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Синицына Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Опарин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
09.11.1938

Дочь: Леонова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Опарин Дмитрий Федорович

Смерть
1994

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