Опарина (Казнакова) Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Казнаков Илья
Мать: Казнакова Наталья(Фекла)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Синицына Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Опарин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
09.11.1938
Дочь: Леонова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Опарин Дмитрий Федорович
Смерть
1994