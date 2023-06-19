Матусова Стефанида Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Матусов Тимофей Федотович
Рождение ребёнка
Около 1729
Дочь: Фекла Тимофеевна
Отец ребёнка: Матусов Тимофей Федотович
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Матусов Тимофей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно