Матусова Стефанида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матусова Стефанида Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Матусов Тимофей Федотович

Рождение ребёнка
Около 1729

Дочь: Фекла Тимофеевна

Отец ребёнка: Матусов Тимофей Федотович

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Матусов Тимофей Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матусов Тимофей Федотович

Смерть
Неизвестно