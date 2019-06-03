Агеев Вячеслав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеев Вячеслав Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2019

Отец: Агеев Юрий

Мать: Султанова Рамзия Хаснулловна

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