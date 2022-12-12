Горбачёв Артемий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Горбачёв Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между ?.03.1901 и ?.03.1902
Дочь: Елена Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
27.05.1908
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак Терентьев Яков Васильевич был поручителем и по жениху и по невесте.
Рождение ребёнка
05.12.1911
Дочь: Екатерина Артемьевна
Мать ребёнка: Горбачёва Матрона Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно