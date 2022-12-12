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Горбачёв Артемий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Горбачёв Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между ?.03.1901 и ?.03.1902

Дочь: Елена Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
27.05.1908

Жена: Горбачёва Матрона Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак Терентьев Яков Васильевич был поручителем и по жениху и по невесте.
Рождение ребёнка
05.12.1911

Дочь: Екатерина Артемьевна

Мать ребёнка: Горбачёва Матрона Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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