Kotova (Koolman) Hilja
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Kohlmann Juhan
Мать: Kohlmann Anna
Рождение ребёнка
01.05.1955
Дочь: Kiivikas Aino
Отец ребёнка: Kotov Gavril
Рождение ребёнка
05.01.1960
Дочь: Kotova Sirje
Отец ребёнка: Kotov Gavril
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Allikas Maire
Отец ребёнка: Kotov Gavril
Смерть
1991