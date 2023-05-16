Kotova (Koolman) Hilja — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kotova (Koolman) Hilja

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Kohlmann Juhan

Мать: Kohlmann Anna

Рождение ребёнка
01.05.1955

Дочь: Kiivikas Aino

Отец ребёнка: Kotov Gavril

Рождение ребёнка
05.01.1960

Дочь: Kotova Sirje

Отец ребёнка: Kotov Gavril

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Allikas Maire

Отец ребёнка: Kotov Gavril

Смерть
1991
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