Хохлова Харитина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Харитина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Хохлов Павел Семёнович

Отец ребёнка: Хохлов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Хохлова Елена Семёновна

Отец ребёнка: Хохлов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Хохлов Егор Семёнович

Отец ребёнка: Хохлов Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно
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