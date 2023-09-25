Хохлова Харитина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Хохлов Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Хохлова Елена Семёновна
Отец ребёнка: Хохлов Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Хохлов Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно