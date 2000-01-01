Кряжева Ольга Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
29.07.?
Дочь: Мищенко Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Анатольевич
Смерть
Неизвестно