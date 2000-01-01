Кряжева Ольга Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжева Ольга Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
29.07.?

Дочь: Мищенко Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Анатольевич

Смерть
Неизвестно
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