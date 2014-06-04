Морозов Герман Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1940
Дата смерти04.06.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1940
Отец: Морозов Павел Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1970
Дочь: Тимошкина Людмила Германовна
Мать ребёнка: Морозова Тамара Кузьминична
Чуштаськем, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2014