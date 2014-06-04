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Морозов Герман Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1940

Дата смерти

04.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1940

Отец: Морозов Павел Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1970

Дочь: Тимошкина Людмила Германовна

Мать ребёнка: Морозова Тамара Кузьминична

Чуштаськем, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Тамара Кузьминична

Смерть
04.06.2014
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