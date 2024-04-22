Ершов Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения22.02.1914
Дата смерти1998
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914
Отец: Ершов Александр Александрович
Мать: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.06.1939
Мать ребёнка: Алексеева Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Евгения Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Писатель
Похороны
1998
Смерть
1998