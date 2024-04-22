Ершов Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Григорий Александрович

Ершов Григорий Александрович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.02.1914

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914

Отец: Ершов Александр Александрович

Мать: Марина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Евгения Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1939

Сын: Ершов Виктор Григориевич

Мать ребёнка: Алексеева Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Евгения Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Писатель
Похороны
1998
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1998
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close