Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1846 и 1847
Дата смертиПосле 1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865
Сын: Стрелец Иван Павлов
Отец ребёнка: Стрелец Павел Иванов
Тиниця, Чернігівська область
Место жительства
02.03.1887
пароход Россия
Смерть
После 1887
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край