Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1846 и 1847

Дата смерти

После 1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1864 и 1865 г.р.

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865

Сын: Стрелец Иван Павлов

Отец ребёнка: Стрелец Павел Иванов

Тиниця, Чернігівська область
Место жительства
02.03.1887
пароход Россия
Смерть
После 1887
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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