Борминская (Мельникова) Акилина Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Крещение
1869
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
1891
Сын: Борминский Евфимий Александрович
Отец ребёнка: Борминский Александр Данилович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Борминский Александр Данилович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Борминский Александр Данилович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Борминский Кузьма Александрович
Отец ребёнка: Борминский Александр Данилович
Смерть
Неизвестно