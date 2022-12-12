Борминская (Мельникова) Акилина Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борминская (Мельникова) Акилина Прокопьева

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Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Мельников Прокопий Иванов

Мать: Мельникова Акилина Афанасьевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
1869
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1886

Муж: Борминский Александр Данилович

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Борминский Евфимий Александрович

Отец ребёнка: Борминский Александр Данилович

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Борминский Александр Данилович

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Борминский Александр Данилович

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Борминский Кузьма Александрович

Отец ребёнка: Борминский Александр Данилович

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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