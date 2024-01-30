Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалентина Сергеевна

Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безбородникова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Безбородников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безбородникова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Безбородников Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безбородников Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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