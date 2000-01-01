Чередова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Чередов Исаак Фалалеевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Чередов Амвросий Исаакович
Отец ребёнка: Чередов Исаак Фалалеевич
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Марфа Исааковна
Отец ребёнка: Чередов Исаак Фалалеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно