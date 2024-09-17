Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Егорович

Иван Егорович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1765 г.р.

Мать

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Гергий Никитич Егор Егор/Гергий Никитич

Мать: Наталия Яковлевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 39 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 1 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Виноградов Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 94
Смерть
После 1816

Мы используем куки для улучшения работы сайта.