Иван Егорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 39 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 1 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Виноградов Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 94
Смерть
После 1816