Турмас Яков Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1897
Дочь: Лосик Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Турмас Елена Павловна
Могилев (?), Беларусь
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Турмас Елена Павловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Турмас Елена Павловна
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Петровка
Рождение ребёнка
12.07.1914
Мать ребёнка: Турмас Елена Павловна
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Петровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Турмас Елена Павловна
Смерть
Неизвестно