Турмас Яков Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турмас Яков Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1897

Дочь: Лосик Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Турмас Елена Павловна

Могилев (?), Беларусь
Рождение ребёнка
1909

Сын: Турмас Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Турмас Елена Павловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Турмас Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Турмас Елена Павловна

Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Петровка
Рождение ребёнка
12.07.1914

Сын: Турмас Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Турмас Елена Павловна

Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Петровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турмас Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Турмас Елена Павловна

Смерть
Неизвестно
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