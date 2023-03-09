Бушуева Серафима Емелианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1894 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Фёдор Василиев
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 5
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Фёдор Василиев
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: Наталия Федорова
Отец ребёнка: Бушуев Фёдор Василиев
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Стефанида Федорова
Отец ребёнка: Бушуев Фёдор Василиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно