Бушуева Серафима Емелианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Серафима Емелианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1894 ст.

Сын: Бушуев Василий Феодоров

Отец ребёнка: Бушуев Фёдор Василиев

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 5
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897 ст.

Сын: Бушуев Георгий Федоров

Отец ребёнка: Бушуев Фёдор Василиев

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Наталия Федорова

Отец ребёнка: Бушуев Фёдор Василиев

Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Стефанида Федорова

Отец ребёнка: Бушуев Фёдор Василиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Фёдор Василиев

Смерть
Неизвестно
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