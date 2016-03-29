Гребенюк Григорий Назарович
Место рожденияКазахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район, село Лозовое
Дата рождения28.11.1936
Дата смерти29.03.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1936
Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район, село Лозовое
Рождение ребёнка
07.02.1965
Сын: Гребенюк Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Гребенюк Дина Антоновна
Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенюк Дина Антоновна
Смерть
29.03.2016
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область