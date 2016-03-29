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Гребенюк Григорий Назарович

Место рождения

Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район, село Лозовое

Дата рождения

28.11.1936

Дата смерти

29.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1936

Отец: Гребенюк Назарий Михайлович

Мать: Гребенюк Елизавета Трофимовна

Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район, село Лозовое
Рождение ребёнка
07.02.1965

Сын: Гребенюк Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Гребенюк Дина Антоновна

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенюк Дина Антоновна

Смерть
29.03.2016
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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