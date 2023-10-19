Ланской Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланской Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1854

Дата смерти

10.02.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1854

Отец: Ланской Александр Васильевич

Мать: Ланская NN

Рождение ребёнка
09.11.1881

Дочь: Благово Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Ланская Мария Васильевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
поручик 3-й батареии 12-й Сибирской стрелковой арт. бригады;философ, социолог, блестящий литератор и мемуарист
Смерть
10.02.1931
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