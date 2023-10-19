Ланской Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1854
Дата смерти10.02.1931
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1854
Отец: Ланской Александр Васильевич
Мать: Ланская NN
Рождение ребёнка
09.11.1881
Дочь: Благово Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Ланская Мария Васильевна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
поручик 3-й батареии 12-й Сибирской стрелковой арт. бригады;философ, социолог, блестящий литератор и мемуарист
Смерть
10.02.1931