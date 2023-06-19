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Полюдов Осип Иванович

Место рождения

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Полюдов Иван Иванович

Мать: Полюдова Варвара Николаевна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Полюдов Иван Осипович

Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Полюдова Парасковья Осиповна

Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Полюдова Парасковья тож Осиповна

Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Осиповна

Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Полюдов Григорий Осипович

Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Палагия Осиповна

Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Авдотья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан