Полюдов Осип Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Полюдов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Полюдова Парасковья Осиповна
Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Полюдова Парасковья тож Осиповна
Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Осиповна
Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Полюдов Григорий Осипович
Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Палагия Осиповна
Мать ребёнка: Полюдова Авдотья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно