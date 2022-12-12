Коныгин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коныгин Михаил

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Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Каныгин Егор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бугульма Самарская Губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Каныгин Зиновий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Каныгина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бугульминка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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