Коныгин Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: не указана
Бугульма Самарская Губерния
Рождение ребёнка
1867
Сын: Каныгин Зиновий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Каныгина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бугульминка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно