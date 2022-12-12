Денежкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Сын: Денежкин Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Денежкина Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Денежкин Виталий Аркадьевич
Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Денежкин Валентин Аркадьевич
Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Денежкин Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Денежкина Лариса Аркадьевна
Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич
Смерть
Неизвестно