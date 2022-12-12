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Денежкина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1898

Муж: Денежкин Аркадий Алексеевич

Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Денежкин Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич

Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Денежкина Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич

Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Денежкин Виталий Аркадьевич

Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич

Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Денежкин Валентин Аркадьевич

Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Денежкин Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Денежкина Лариса Аркадьевна

Отец ребёнка: Денежкин Аркадий Алексеевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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