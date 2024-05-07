Мельников Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1968
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамайко (Мельникова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахворостова (Мельникова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Петр Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пьянкова (Мельникова) Матрева Васильевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около 1968