Мельников Василий Иванович Около 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Мельников Иван Павлов

Мать: Мельникова Фекла Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамайко (Мельникова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахворостова (Мельникова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Петр Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пьянкова (Мельникова) Матрева Васильевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около 1968

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