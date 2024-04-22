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Ликинцев Иван Сергеевич

Место рождения

Тетюшское, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Ликинцев Сергей Сергеевич

Мать: Гаврилова Агрипина Михайловна

Тетюшское, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.08.1899

Жена: Евграфова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
20.06.1900

Сын: Ликинцев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Евграфова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
23.09.1902

Сын: Ликинцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Евграфова Елизавета Федоровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1905

Дочь: Фадеева Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Евграфова Елизавета Федоровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1912

Дочь: Христова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Евграфова Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно
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