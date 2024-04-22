Ликинцев Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
25.08.1899
Рождение ребёнка
20.06.1900
Сын: Ликинцев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Евграфова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
23.09.1902
Сын: Ликинцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Евграфова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
02.01.1905
Дочь: Фадеева Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Евграфова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
24.06.1912
Дочь: Христова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Евграфова Елизавета Федоровна
Смерть
Неизвестно