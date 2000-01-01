Красная Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красная Нина

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Место рождения

Иваново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Иваново
Бракосочетание
1947

Муж: Красный Алексей

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красный Алексей

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красный Алексей

Смерть
Неизвестно
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