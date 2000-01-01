Красная Нина
Место рожденияИваново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Иваново
Бракосочетание
1947
Муж: Красный Алексей
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красный Алексей
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красный Алексей
Смерть
Неизвестно