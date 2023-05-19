Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Большие Коколы, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Коколы, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
18.02.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 18.02.1894 Юхновщина крестьянин Яков Семенович Кокол 2 крестьянская дочь Анисья Константиновна по жениху Юхновщина крестьянин Алексей Семенович по жениху Юхновщина крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно