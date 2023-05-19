Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
18.02.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 18.02.1894 Юхновщина крестьянин Яков Семенович Кокол 2 крестьянская дочь Анисья Константиновна по жениху Юхновщина крестьянин Алексей Семенович по жениху Юхновщина крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно