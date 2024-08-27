Рублев Гаврила Иевлиевич
Место рожденияБольшое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Рублев Иев Павлович
Мать: Рублева Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рублев Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Рублев Герасим Гаврилович
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Смерть
Неизвестно