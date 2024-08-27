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Рублев Гаврила Иевлиевич

Место рождения

Большое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Рублев Иев Павлович

Мать: Рублева Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рублев Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рублев Герасим Гаврилович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Рублев Федот Гаврилович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Рублев Илья Гаврилович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Рублев Фалом Гаврилович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рублев Михей Гаврилович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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