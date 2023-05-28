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Шарафиев Камиль
Шарафиев Камиль
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шарафиев Булат Габдулхакович
1981 г.р.
Мать
Шарафиева Лейсан Талгатовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шарафиев Булат Габдулхакович
Мать:
Шарафиева Лейсан Талгатовна
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