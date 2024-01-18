Малютин Кирилл Геннадьевич
Место рожденияг. Загорск
Дата рождения20.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1985
г. Загорск
Бракосочетание
09.09.2006
Жена: Малютина Ольга Сергеевна
Сергиев Посад
Рождение ребёнка
08.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малютина Ольга Сергеевна
Сергиев Посад
Рождение ребёнка
14.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малютина Ольга Сергеевна
г. Балашиха