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Малютин Кирилл Геннадьевич

Место рождения

г. Загорск

Дата рождения

20.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1985

Отец: Малютин Геннадий Александрович

Мать: Малютина Наталия Николаевна

г. Загорск
Бракосочетание
09.09.2006

Жена: Малютина Ольга Сергеевна

Сергиев Посад
Рождение ребёнка
08.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малютина Ольга Сергеевна

Сергиев Посад
Рождение ребёнка
14.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малютина Ольга Сергеевна

г. Балашиха
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