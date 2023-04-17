Верхошанская-Шпетная Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхошанская-Шпетная Надежда Владимировна

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Место рождения

с. Новокаменка. Алтайский край

Дата рождения

29.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1967

Отец: Шпетный Владимир Федорович

Мать: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна

с. Новокаменка. Алтайский край
Рождение ребёнка
13.02.1987

Дочь: Верхошанская-Бабуева Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Верхошанский Юрий Викторович

Рождение ребёнка
11.02.2003

Сын: Верхошанский Роман Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхошанский Юрий Викторович

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