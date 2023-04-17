Верхошанская-Шпетная Надежда Владимировна
Место рожденияс. Новокаменка. Алтайский край
Дата рождения29.04.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1967
с. Новокаменка. Алтайский край
Рождение ребёнка
13.02.1987
Дочь: Верхошанская-Бабуева Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Верхошанский Юрий Викторович
Рождение ребёнка
11.02.2003
Сын: Верхошанский Роман Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно