(Панова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Панова) Антонина Ивановна

(Панова) Антонина Ивановна

Место рождения

Московская область, Глухово, г.Ногинск

Дата рождения

29.04.1915

Дата смерти

16.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1915

Отец: Панов Иван (Иоанн) Антонович

Мать: Панова Ефросинья Васильевна

Московская область, Глухово, г.Ногинск
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга | ЦГА Москвы, фонд №2127, опись №1, дело №197, стр. 42 МК Московская Губерния Богородского уезда Троицкая церковь села Глухова, Черновая МК
Смерть
16.01.1987
Московская область, г.Ногинск
Причина смерти: острый инфаркт миокарда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close