(Панова) Антонина Ивановна
Место рожденияМосковская область, Глухово, г.Ногинск
Дата рождения29.04.1915
Дата смерти16.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1915
Московская область, Глухово, г.Ногинск
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга | ЦГА Москвы, фонд №2127, опись №1, дело №197, стр. 42 МК Московская Губерния Богородского уезда Троицкая церковь села Глухова, Черновая МК
Смерть
16.01.1987
Московская область, г.Ногинск
Причина смерти: острый инфаркт миокарда