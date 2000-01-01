Кабаргина -Старшинина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабаргин Карп Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кабаргин Карп Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кабаргин Карп Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабаргина Василиса Карповна
Отец ребёнка: Кабаргин Карп Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабаргина Полина Карповна
Отец ребёнка: Кабаргин Карп Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабаргина Елена Карповна
Отец ребёнка: Кабаргин Карп Ильич
Смерть
Неизвестно