Кабаргина -Старшинина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабаргина -Старшинина Пелагея

Кабаргина -Старшинина Пелагея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабаргин Карп Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Петр Карпович

Отец ребёнка: Кабаргин Карп Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаргин Егор Карпович

Отец ребёнка: Кабаргин Карп Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабаргина Василиса Карповна

Отец ребёнка: Кабаргин Карп Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабаргина Полина Карповна

Отец ребёнка: Кабаргин Карп Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабаргина Елена Карповна

Отец ребёнка: Кабаргин Карп Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close