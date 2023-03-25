Федяков Дмитрий Киприанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1910
Дочь: Федякова Наталья Дмитриева
Мать ребёнка: Федякова Анастасия Михайлова
ГАСО ф6 о17 16-17 августа 1910г Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: родная дочь их девица Анфиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Анфиса Дмитриева
Мать ребёнка: Федякова Анастасия Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно