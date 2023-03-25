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Федяков Дмитрий Киприанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Федякова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
16.08.1910

Дочь: Федякова Наталья Дмитриева

Мать ребёнка: Федякова Анастасия Михайлова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 16-17 августа 1910г Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: родная дочь их девица Анфиса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Анфиса Дмитриева

Мать ребёнка: Федякова Анастасия Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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