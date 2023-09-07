Чупраков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупраков Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупракова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Лысянкова Просковья Аникеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупракова Мария Борисовна

Мать ребёнка: Лысянкова Просковья Аникеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупракова Евдокия Борисовна

Мать ребёнка: Лысянкова Просковья Аникеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупраков Иван Борисович

Мать ребёнка: Лысянкова Просковья Аникеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысянкова Просковья Аникеевна

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