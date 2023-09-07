Чупраков Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупракова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Лысянкова Просковья Аникеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупракова Мария Борисовна
Мать ребёнка: Лысянкова Просковья Аникеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупракова Евдокия Борисовна
Мать ребёнка: Лысянкова Просковья Аникеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лысянкова Просковья Аникеевна
Бракосочетание
Неизвестно