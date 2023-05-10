Землянова (Райфгерст) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.2003
Дочь: Землянова Карина Романовна
Отец ребёнка: Землянов Роман Валерьевич
Рождение ребёнка
25.08.2006
Дочь: Землянова Ангелина Романовна
Отец ребёнка: Землянов Роман Валерьевич
Рождение ребёнка
31.08.2015
Дочь: Землянова Ульяна Романовна
Отец ребёнка: Землянов Роман Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно