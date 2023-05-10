Землянова (Райфгерст) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянова (Райфгерст) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Райфгерст Фёдор Викторович

Мать: Райфгерст Галина Карловна

Рождение ребёнка
04.12.2003

Дочь: Землянова Карина Романовна

Отец ребёнка: Землянов Роман Валерьевич

Рождение ребёнка
25.08.2006

Дочь: Землянова Ангелина Романовна

Отец ребёнка: Землянов Роман Валерьевич

Рождение ребёнка
31.08.2015

Дочь: Землянова Ульяна Романовна

Отец ребёнка: Землянов Роман Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянов Роман Валерьевич

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