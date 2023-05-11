Бахтин Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтин Павел
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.12.1907
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Бахтина Анна Мироновна
Рождение ребёнка
07.12.1908
Мать ребёнка: Бахтина Анна Мироновна
Иван Дмитриевич бахтин и крестьянская жена Анна Михайловна Данильченкова
Восприемник
12.10.1909
Андрей Васильевич Бахтин
Восприемник
12.10.1909
Андрей Васильевич Бахтин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахтина Анна Мироновна
Смерть
Неизвестно