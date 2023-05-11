Бахтин Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтин Степан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтин Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.12.1907

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Бахтина Анна Мироновна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.12.1908

Сын: Бахтин Данила Степанович

Мать ребёнка: Бахтина Анна Мироновна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Дмитриевич бахтин и крестьянская жена Анна Михайловна Данильченкова
Восприемник
12.10.1909
Андрей Васильевич Бахтин
Восприемник
12.10.1909
Андрей Васильевич Бахтин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтина Анна Мироновна

Смерть
Неизвестно
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