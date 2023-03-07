(Исупова) Федора Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исупова) Федора Савельева

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Место рождения

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Исупов Савелий Меркуриев

Мать: Исупова Агафья Яковлева

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
1782
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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