Денисова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
30.09.1879

Дочь: Александрова (Денисова) София Тимофеевна

Отец ребёнка: Денисов Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
26.02.1881

Дочь: Денисова (Денисова) Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Денисов Тимофей Федоров

Смерть
Неизвестно

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