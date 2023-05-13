Михайла Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайла Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Леонтий Никифорович

Мать: Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Евстеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Евстеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсон Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Евстеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Евстеева

Смерть
Неизвестно
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