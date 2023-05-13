Михайла Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Леонтий Никифорович
Мать: Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Евстеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Евстеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсон Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Евстеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Евстеева
Смерть
Неизвестно