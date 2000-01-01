Цымаркин Леон Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1900 ст.
Мать ребёнка: Цымаркина Анисья Антоновна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900
Крестьянин слободы Телятники Прудской волости Михайловского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно