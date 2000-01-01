Цымаркин Леон Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымаркин Леон Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1900 ст.

Сын: Цымаркин Иван Леонович

Мать ребёнка: Цымаркина Анисья Антоновна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900
Крестьянин слободы Телятники Прудской волости Михайловского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цымаркина Анисья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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