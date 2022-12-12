Матвеева (Туркова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Туркова) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1955

Отец: Турков Петр

Мать: Туркова Анастасия

Рождение ребёнка
26.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1985

Сын: Матвеев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Германович

Самара, Самара, Самарская область
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