Матвеева (Туркова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1955
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1955
Отец: Турков Петр
Мать: Туркова Анастасия
Рождение ребёнка
26.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1985
Сын: Матвеев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Германович
Самара, Самара, Самарская область