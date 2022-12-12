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Шепелев Михаил Дмитриевич
Шепелев Михаил Дмитриевич
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Место рождения
Неплюевка
, Рыльский уезд, Курская губерния
Дата рождения
1781
Дата смерти
1789
Пол
Мужской
Отец
Шепелев Дмитрий Яковлевич
1753 г.р.
Мать
Шепелева Анна Михайловна
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Шепелев Дмитрий Яковлевич
Мать:
Шепелева Анна Михайловна
Неплюевка
, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1789
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