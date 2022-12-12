Шепелев Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелев Михаил Дмитриевич

Шепелев Михаил Дмитриевич

avatar

Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шепелев Дмитрий Яковлевич

Мать: Шепелева Анна Михайловна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close