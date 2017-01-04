Игнатьев Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатьев Владимир Викторович

Игнатьев Владимир Викторович

Место рождения

Туркменистан, Ашхабад

Дата рождения

04.03.1963

Дата смерти

04.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1963

Отец: не указан

Мать: Игнатьева Любовь Павловна

Туркменистан, Ашхабад
Рождение ребёнка
06.06.1988

Дочь: Толстова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Игнатьева Марина Михайловна

Туркменистан, Ашхабад
Рождение ребёнка
04.10.1993

Сын: Игнатьев Родион Владимирович

Мать ребёнка: Игнатьева Марина Михайловна

Туркменистан, Ашхабад
Смерть
04.01.2017
Россия, Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close