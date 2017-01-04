Игнатьев Владимир Викторович
Место рожденияТуркменистан, Ашхабад
Дата рождения04.03.1963
Дата смерти04.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1963
Туркменистан, Ашхабад
Рождение ребёнка
06.06.1988
Дочь: Толстова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Игнатьева Марина Михайловна
Туркменистан, Ашхабад
Рождение ребёнка
04.10.1993
Сын: Игнатьев Родион Владимирович
Мать ребёнка: Игнатьева Марина Михайловна
Туркменистан, Ашхабад
Смерть
04.01.2017
Россия, Москва