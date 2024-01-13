Ksieniewicz Jozef
Место рожденияРусаковичи, Столбцовский, Беларусь
Дата рождения05.04.1860
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1860
Отец: Ксеневич Франц Иосифович
Мать: Еуфемия Довнар/
Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
31.10.1896
Сын: Ksieniewicz Franciszek-Jozef
Мать ребёнка: Ksieniewicz Anna
Рождение ребёнка
28.12.1897
Сын: Ksieniewicz Rudolf-Stanislaw
Мать ребёнка: Ksieniewicz Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ksieniewicz Anna
Смерть
1935