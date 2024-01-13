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Ksieniewicz Jozef

Место рождения

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь

Дата рождения

05.04.1860

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1860

Отец: Ксеневич Франц Иосифович

Мать: Еуфемия Довнар/

Русаковичи, Столбцовский, Беларусь
Рождение ребёнка
31.10.1896

Сын: Ksieniewicz Franciszek-Jozef

Мать ребёнка: Ksieniewicz Anna

Рождение ребёнка
28.12.1897

Сын: Ksieniewicz Rudolf-Stanislaw

Мать ребёнка: Ksieniewicz Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ksieniewicz Anna

Смерть
1935
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