Корчагина-Александровская Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина-Александровская Екатерина Павловна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

23.12.1874

Дата смерти

15.01.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1874
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1887
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1890 по 1895
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1890
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1896 по 1903
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.01.1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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