Корчагина-Александровская Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения23.12.1874
Дата смерти15.01.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874
Место жительства
С 1887
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1890 по 1895
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1890
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1896 по 1903
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1904
Смерть
15.01.1951
Место жительства
По 1951